Extraits traduits : White Identity in Postmodernity April 23, 2009 by Tom Sunic, Ph.D. Source : The Occidental Observer, 2009 Depuis un certain temps, la notion d’identité a remplacé celle de “race” afin de désamorcer par son emploi toute suspicion de la part de l’idéologie dominante: ” (Il est vrai) que lorsqu’un Européen ou un […]