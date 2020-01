Is-ra-el is NOT our friend..Full text of “9-11 Cop Breaks Silence – Israeli Mossad Involvement in Attacks” — Read on archive.org/stream/9-11CopBreaksSilence-IsraeliMossadInvolvementInAttacks/9-11CopBreaksSilence-IsraeliMossadInvolvementInAttacks_djvu.txt