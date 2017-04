Żydowska mafia jest „Mafia” przez Stasia

Powrót sie 4 th 2016 nagłówki czytać „federalni oskarżyć 46 mob w cyklu, w tym renomowanych Philly szefa.” Cieszę się, że FBI jest obniżenie źli aby się upewnić. Jednakże, grupa około 39 mężczyzn, które zostały odpadł przez FBI wydaje się być kilka starych mężczyzn. Tylko nie to, co kiedyś.

Hank Messick i Jako dziennikarz Michael Collins Piper nauczył nas. Że jest to mit, że podziemie jest całkowicie włoski lub sycylijskiej. Jest to bardzo ważny mit, że jest utrzymywane przy życiu przez żydowskich mediów kontrolowanych .. Zarówno Piper i Messick zrobił wiele, aby rozwiać ten mit, ale ze względu na Hollywood popularnej kultury i mediów kontrolowanych osób uważa, że mafia jest „włoska„lub „ Rosyjski”. Wystarczy zrobić krótką wyszukiwania Google i znaleźć jak wiele stron próbują oczerniać pracę Piper. Ponieważ miał rację. Przy odrobinie zdrowego rozsądku i trochę badań można zauważyć, że książka końcowa Wyrok jest nie tylko poprawne o związku Mossadu trafieniu JFK, ale także o tym, jak ważnym zorganizowana przestępczość działa w świecie rzeczywistym.

Rzeczywistość jest taka, że to, co stało się należy rozumieć jako „Mafia” w kulturze popularnej dziś była kontrolowana przez Meyer Lansky . Hollywood maluje obraz o nim jako o rodzaju sideman kto śledził pieniędzy. Biograf Lansky próbuje dół odegrać swoją rolę w „organizacja”. Bagatelizować zdumiewającą moc Meyer Lansky.

„Jednakże, jego biograf Robert Lacey opisuje napięte finansowo okoliczności Lansky w ciągu ostatnich dwóch dekad jego życia i jego niezdolność do płacenia za opiekę zdrowotną dla swojego niepełnosprawnego syna, który ostatecznie zmarł w ubóstwie. Dla Lacey, nie było dowodów „aby utrzymać pojęcie Lansky królem wszelkiego zła, mózgi, tajnego napędu, inspiratora i kontrolera amerykańskiej przestępczości zorganizowanej.” [15] On wywodzi z dowodów w tym wywiady z członkami przeżyły rodziny, że bogactwo i wpływy Lansky miał zostały rażąco przesadzone , a to byłoby bardziej dokładne, aby myśleć o nim jako księgowy dla gangsterów, a nie jako gangster sam. Wnuczka jego drugiej żony powiedział autor TJ po angielsku, że w chwili jego śmierci w 1983 roku, Lansky lewo tylko $ 37,000 w gotówce. Pytany w późniejszych latach, co poszło źle na Kubie, gangster zaproponował żadnych wymówek. „Ja crapped out”, powiedział. Lansky posunął się nawet tak daleko, aby powiedzieć ludziom, że stracił prawie każdy grosz na Kubie i że ledwo przez skrobanie.”

„ Bogactwo i wpływy Lansky był za rażąco przesadzone , a to byłoby bardziej dokładne, aby myśleć o nim jako księgowy dla gangsterów, a nie jako gangster sam.”

Tak, jasne.

Ta relacja z życia Lansky jest nonsens. Michel Piper i Hank Messick wykazać poprzez ich szczegółowe pism że Lansky był prawdziwy boss świata zbrodni. Zdrowy rozsądek powie ci to ze względu na prosty fakt, że wszystkie inne kluczowe postaci w przestępczości zorganizowanej zamordowano lub na wygnaniu. Nie wspominając Las Vegas siebie. Stolica hazardu świata był konstrukt żydowskich gangsterów Meyer Lansky i Bugsy Siegel. Mike Piper pokazał nam, że brudne pieniądze pochodzące z Vegas był i nadal jest wyprane przez „miły” mormonów w Salt Lake City w stanie Utah (Patrz książka pieniądze i moc przez S. Denton i Roger Morris). Las Vegas oczywiście został stworzony przez Żydów, jak i Hollywood, który był również tworzenie mafii żydowskiej, specjalnie żydowski prawnik Mafia Sidney Korshak którego FBI skieruję raz jako „najpotężniejszy prawnika w świecie” (Patrz książka Supermob Gusa Russo).

Underworld może składać się z ludzi, którzy są z każdej rasy czy religii, ale zdecydowanie najbardziej wpływowych ludzi podziemia są w rzeczywistości żydowskiej lub izraelska. Niektóre z absolutnych królów międzynarodowych przestępczy świat hold pojedynku izraelskich citizenship.This jest bardzo ważne, ponieważ jeśli sprawy wymkną się spod kontroli zawsze mogą uciec do Izraela, bo polityka ekstradycja Izraela uniemożliwia przynieść przestępców z powrotem do kraju przyjmującego, w którym domniemane przestępstwa zostały popełnione. mogą one po prostu znikają. Czytaj którymś z niezliczonych biografiach wielkich przestępców. To i tak stał się lek czop, ale to jest w porządku, ponieważ ich rodzina doświadczyła jakiegoś anty-semetism. ,

Wiele wnikliwi „naukowcy” zwracają uwagę, że istnieje znaczna ilość energii wprowadzane do dokonywania publicznej skupić na włoskim połączeniu z przestępczością zorganizowaną. T kapelusz dlatego grają The Godfather i analizować to co wieczór w telewizji kablowej . Ale włoska mafia zanika i był przez pewien czas. W przeważającej części ich moc jest teraz postrzegany wytworem fantazji żydowskiego Hollywood. Kołki multimedialne winę na strasznych „rosyjskiej mafii”. Nie zawsze jest fałszywe nazwisko, aby ukryć w tyle. Jest to „oligarchów”, którzy zrabowane Rosji. Jest to „neokonserwatyści”, którzy zaatakowali Irak i tak dalej. Ale to jest po prostu Żydzi.

Ale to wykracza poza ten, który jest prawdziwą władzę za każdy światowej nacjonalisty brzmiące „mafie” „kolumbijskiej karteli.” „The French Connection”. Uzyskać fotografie „Columbia panów przestępczości” Kim oni są? Którzy kontrolują handel niewolnikami seksu? Kto jest najbardziej zaangażowany w handlu narządami? Który prowadzi hazardu i prostytucji? Kto jest właścicielem i rozprowadza cały alkohol? Insider giełdowych. Kto ma informacje? Broń handel wszelkiego rodzaju. Pornografia? Wszystkich mediów i aktualności treści jest teraz pod kontrolą około pięciu lub sześciu starców żydowskich. Czy to w ogóle przesada w tym momencie?

Jeśli „badacz” wykopuje głęboko znajdą oni, że przestępczość międzynarodowa jest niemal wyłącznie uzależniona od żydowskiej władzy pieniądza do uruchomienia. Jest to niemożliwe, aby uruchomić dowolną organizację przestępczą duży rozmiar bez powietrza żydowskiej władzy pieniądza w celu prania pieniędzy. Jeśli kopać głęboko tyle można zauważyć, że wiele krajów, które są dobrze znane raje podatkowe praniu pieniędzy, takie jak Vaduz Liechtenstein lub Kajmanach na przykład, są w jakiś sposób kontrolowane przez Rothschild, a teraz ich następcy.

Masywna oszczędności i pożyczki skandal, główne oszustwa giełdowe, przestępstwa białych kołnierzyków tak skomplikowane, że reporterów nie można zrozumieć. Kto kontroluje to wszystko? Każdy wie, ale nie śmie powiedzieć.

Nawet na lokalnym poziomie przestępczości, złodzieje muszą podjąć skradzione przedmioty do „płot” i pieniędzy należy wyprać. Wszystko przestępstwo, od najwyższych do najniższych form form jest bardziej ściśle kontrolowane niż publiczność będzie kiedykolwiek sobie sprawę.

Zbrodnia i fałszywa tożsamość.

W książce The Jewish Mafia, Hervé Ryssen ujawnia zakres jak potężny żydowska mafia naprawdę jest, a kto naprawdę są mafie innymi nazwami są w rzeczywistości żydowska mafia, najważniejsze jest „mafia rosyjska”. Kiedy ludzie mówią rosyjskiej mafii one oczywiście na myśli żydowskiej mafii. Termin „mafia rosyjska” jest kod dla żydowskiej mafii. Ale termin żydowska mafia wydaje się rzadko być wykorzystane. I znowu, jako podstawowej zasady, ze względu na moc mediów, większość Americas myśleć o mafii jako bycie wyłącznie włoskiego.

Ale to nie koniec. Wynajmujemy serial dokumentalny Cocaine Cowboys i spojrzeć na twarze liderów kartelu. Są one naprawdę Kolumbijska? Był niesławny Pablo Escobar, kiedyś uważany za najbogatszego przestępca na świecie, od „ Basków i sefardyjskiej krwi żydowskiej? Pablo mówi się „upadły katolicki”. Kto tak naprawdę wie?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, który otrzymał tajny wywiad z aktorem żydowskiego Sean Penn, Meksykanin? O to chodzi, to prezydent Obama jest muzułmaninem czy chrześcijaninem Chrzciciela? Google zdjęcie dziadków. Jego imię Barak jest Żydówką. Nazwisko matki to „Stanley”. Czy matka chrześcijaninem? Nie ma mowy. Prezydent jest Żydówką. Tak, on jest. I wprowadzą ten punkt do wykazania, że niekończąca oszustwo jest częścią kultury żydowskiej, a także przestępczość, albo jeśli głębiej, to talmudyczne przepisy, które instruują Żydów do popełnienia przestępstwa przeciwko „goja”. Jak również pułapkę swoich. Żydzi też cierpią pod panowaniem Talmudu.

W każdym razie, wszystkie pieniądze ze sprzedaży kokainy poprzez Kolumbii jest wyprane przez dzielnicy diamentów na Manhattanie na 57 th ulicy . Film Krwawy diament jest przykrywką dla handlu diamentami skutkujących nieopisane cierpienia w Afryce. Działalność handlową diament jest ważna nie tylko dla zysku, ale dla aspekcie prania. Film ledwo dotyka trudnej rzeczywistości handlu diamentami, który jest prawie wyłącznie Żydzi.

Ponownie, podjąć wszelkie nacjonalistyczne brzmiące mafii lub organizacji. Jeśli kopać na tyle głęboko, okaże się, że jest ona kontrolowana przez Żydów.

Jeśli Włosi nie mają pozycję na „organizacja”, stracili ją po symbolicznym 5 człowiek zespół hit wymazane włoskiego lidera symbolicznie podczas tzw masakry dzień Świętego Walentego . (Ludzie myślą włoska mafia jest „twarda szukam”, spójrz na zdjęcie poniżej rzeczywistej mafii. Murder Inc. była bardzo żydowski i bardzo trudne ).

Przypomnijmy również, jak Mike Piper wskazał, że Lucky Luciano sobie sprawę, że został zatrzymany na emigracji w starym kraju, a Lansky był w stanie pozostać w Ameryce z kontroli organizacji.

Ponownie, wciąż niewielu Amerykanów sobie z tego sprawy i nadal myślę o przestępczości zorganizowanej jako włoski.

Irlandczycy zbudowany znaczną władzę na początku 1900 roku w Nowym Jorku jako część Tammany Hall ale jak Henry Ford zauważył, było to przeniknął i dokooptowany przez Mocarstwo żydowskiej. To nie był ściśle mafijnego, bardziej szefa Tweed oddziale politycznym władzy szefa. Nadal była to grupa etniczna próbując utrzymać bazę zasilania.

W „irlandzki moc” umarł z rodziny Kennedy . Zabili wszystkich swoich synów i przypięte przestępstwa na Teda Kennedy’ego, jeden Wierzę, którego nie popełnił. Oni wydawało się stłumić lub ośmieszają się od pozostałych członków rodziny, którzy nie wydają się uzyskać to razem.

W każdym razie, mój punkt tutaj jest strasznie proste. Jedynym mafia to „żydowska mafia”.

Jeśli tak jest, to można zapytać, kto jest szefem; Najpotężniejszym szefem mafii na świecie. Kim on jest?

Każdy, kto wykonał dobrą studium międzynarodowej przestępczości i szpiegostwa przyjdzie zrealizować bez wątpienia, że „pan Big”, jeśli chcesz, to miliard Dollar Don Siemion Mogilewicz.

Pisarz Gordon Thomas, który jest czasami nieco dramatyczna, mówi takie rzeczy nawet CIA nie może go dotknąć. Myślę, że to prawda, na podstawie dostępnych informacji o nim.

Pan Mogliveich wciąż najpotężniejszym gangsterem w dzisiejszym świecie, a on nie jest już na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI.

Siemion Mogilewicz jest Mr. Big

Najmocniejszy szef karnej w dzisiejszym świecie jest niejaki Siemion Moglevich. On został nazwany „najbardziej niebezpieczny gangster na świecie” przez FBI. Uważam, że to ciekawe, że pan Mogilewicz był na dziesięciu najbardziej poszukiwanych listy FBI ale został usunięty w grudniu 2015 roku FBI wskazano już nie spełnił kryteria listy, z przyczyn odnoszących się do życia w kraju, z którym Stany Zjednoczone robi nie utrzymują umowy o ekstradycji ”.

Interesujące jest to, aby pamiętać, że często ludzie, którzy osiągają taką sławę jak pana Moglevich osiągnąć taki poziom sławy oni aresztowani nawet tak potężny przestępca, takich jak El Chapo i przed nim Pablo Escobar Kolumbii.

Wszystkie te super-przestępców końcu dostać zdjęty, zabity lub aresztowany, ale Mogilewicz wydaje się jest po prostu zbyt duża, aby władze zdjąć.

On nie jest sam. Miliarder Marc Rich, przyjaciel byłego prezydenta Billa Clintona, unika więzienia dla masowych naruszeń podatkowych i został całkowicie ułaskawiony przez prezydenta Billa Clintona

Istnieje wiele czopy jak Pan Marc Rich tam, a nowe na drodze. Oni nie są włoskie. Nie przez długie ujęcie. Tłum jest Żydem i są bardzo dumni z tego faktu. Zobacz książki Tough Żydów: ojców, synów i GANTER Marzenia , których autorem jest Richard Cohen.

Żydowscy mob mężczyźni są bohaterami, tak jak szpiegów, zabójców i prostytutek, tak długo, jak oni przejść cel doprowadzenia ich do władzy Mesjasza.

Reklamy Od czasu do czasu, niektórzy z użytkowników może zobaczyć reklamę tutaj

można ukryć te reklamy całkowicie przez uaktualnienie do jednego z naszych płatnych programów. UPGRADE TERAZ ODRZUĆ WIADOMOŚĆ

Udostępnij to:

Advertisements