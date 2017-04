Będzie WWIII rozpocząć w Polsce podobnie jak WWII? przez Stasia

przez Stasia

„Dlaczego nie możemy po prostu wytrzeć Polskę z mapy?”

Gwiazda rapu Eminem

„ Co o Polakach pyta kardynał Spellman ? Będą dobrze żyjący pod wujka Joe „.

FDR

System rakietowy, który zostanie umieszczony w Polsce z pewnością rozpocząć WWIII i w chwili obecnej nie widzę sposób wokół tego. Chyba Trump wygrywa w listopadzie i demontuje NATO.

Nie ma powodu, dlaczego Polska powinna wierzyć NATO będzie ich kopię zapasową w sytuacji czasu wojny. Brytyjczycy, Francuzi, że „sojusznicy” nie zrobił nic, aby pomóc Polsce w czasie II wojny światowej.

ćwiczenia wojsk NATO w Polsce i Europie Wschodniej zrobili nic, ale złość Rosji.

W Neokonserwatyści którzy nadal prowadzone Waszyngton chciałby nic lepszego niż zobaczyć NATO soldiers- amerykańskich i europejskich i rosyjskich chłopców chłopcy zabijają się nawzajem i za co?

I bądźmy szczerzy do Rosji z siłą wojskową w wojnie konwencjonalnej jest samobójstwo. Napoleon próbował go i zobacz, co się z nim stało.

Nie! Zgadzam się z blogger znany jako z Saker który wspomina nawet jeśli NATO zaczęło „wygranej” wojna z Rosją, że wojna się szybko obrócić jądrowego.

Więc to bezmyślne zbieranie walka z Rosją jest samobójstwo.

Kiedy jesteś niewolnikiem nie panami uwielbiają patrzeć jak walczy się nawzajem?

Można powiedzieć, kto jest naprawdę w kontroli narodu, gdy naród nie dopuszcza się sam decydować, kiedy i czy będzie ona iść na wojnę!

Polska musi pamiętać, co stało się w czasie wojny. Polska musi zaangażować się w intensywnych rozmowach pokojowych z Rosji teraz!

Czy sprzymierzone potęgi pomóc im w jakikolwiek sposób w czasie II wojny światowej?

Nie, oni zostali zdradzeni tak wiele razy, lista jest nieskończona.

Dlaczego więc oczekiwać, aby uzyskać pomoc i ochronę ze strony NATO w tym czasie?

Rosjanie są zrozumiałe zły temat systemu obrony przeciwrakietowej, który ma zostać umieszczony w Polsce 2018. Rumunia już go w miejscu i wątpię NATO będzie poczekać do 2018 roku, aby umieścić go w Polsce. Rosjanie już wskazano będą „reagować”. Zakładam, że to oznacza, będą one miały jakieś działania militarne muszą. Są w sytuacji, która przypomina kryzys kubański do Kennedy’ego.

Ponownie, w Rumunii system rakietowy jest już na miejscu i Polska już zgodził się na to .. System ten ma na celu ochronę przed pociskami wystrzelonych z Iranu.

Co?

Polska został zaatakowany przez Rosję w wojnie jest zrozumiałe boi się Rosji i na niektórych poziomach to justified.There jest głęboka nieufność z powodu długiej historii krwawego konfliktu między tymi dwoma narodami słowiańskimi.

Istnieje wiele problemów, które muszą zostać rozwiązane nie musi być dialog.

Na przykład, Rosja musi się oczyścić, co wiedzą o tragicznej katastrofie samolotu, który zabił prezydenta Polski i niektórych „antysemickich polskich urzędników krajowych, które były na pokładzie. W 2010 roku Polskie siły powietrzne Tu -154 zderzeniowych. Rosja musi wychodzić z kim naprawdę strącili samolot prezydentów Polski i powrotu prawidłowych trupy ofiar. A może oni nie mogą? Ponieważ syjonistyczny nadal mieć pewien wpływ w Rosji? To jest jasne.

Zobacz katastrofy smoleńskiej rodziny ofiary otrzymały niewłaściwych organów

Kontrowersyjny brytyjski historyk David Irvine myślał, że tam był faul grać za wypadek samolotu Lidera Polskiego na uchodźstwie Gen Sikorskiego. Podczas II wojny światowej Tak bardzo, że napisał o tym książkę.

Wypadek nazywa

Jeśli mam usłyszeć jeszcze jeden western szef naukowy lub nośnika mówić powiedzieć Rosja załączone Krymie, będę rzygać!

Leży „UKRAINA oznacza Borderlands Kijów jest duchowym sercem i prawdziwą stolicą Świętej Matki Rosji.

Ale Polacy i collage związane Polacy w szczególności były karmione stały niekończącej dietę nienawiści Rosja propagandy. Więc rany wojny światowej nie uleczy.

Kontrolowany rząd polski żydowski jest wypełnienie Polskę z siłami NATO za „ochronę”.

To kolejny z powrotem inwazja drzwi suwerennego narodu kosztem amerykańskich podatników.

Zaufaj USA i NATO. Ile razy można powiedzieć demokracja w przemówieniu?

Wszystko leży USA chce wykorzystać Polskę jako marionetka na wojnie i wyludnienie.

Rosja jest już otoczony przez NATO i NATO czy raczej USA już złamane to umowa z Rosją, słowo Stanów Zjednoczonych nie jest dobre. Stany Zjednoczone okazały się raz po raz, że to słowo nie jest dobre. Nawet gorzej niż jest brak dialogu z administracją Obamy i Rosji. To co zostało powiedziane przez znawców jak Paul Craig Roberts i inni, że przynajmniej pod Reagan nie był przyzwoity dialog między Reagan i pana Gorbaczowa.

To sprawia, że obecna sytuacja znacznie bardziej niebezpieczne niż tak zwanej „zimnej wojny”.

Polska jest jednym z najbardziej, jeśli nie najbardziej rzymskokatolickie narody na ziemi i jest pełen dobrych ludzi ciężko pracujących rodzaju. Którzy mają tendencję do nienawidzą gejów i niestety nienawidzą Rosjan jak również.

Niższa klasa Polski wykazały oznak antysemityzmu o czym świadczy „antysemickiej” graffiti na ścianach budynków polskich i polskich dworców kolejowych. To dlatego, że nie mają pracy i znają przyczynę, dlaczego nie mają pracy. Magazyn ekonomista czasami wychodzi to sposób krytykuje Radio Maryja konserwatywne polskiej grupy, które czasami otwarcie krytykuje Żydów. Jednakże, w dużej polskiej w Europie i polskich w Stanach Zjednoczonych jak i pracy dla Żydów więc milczeć.

Wiele polskich ludzie będą bronić naród żydowski powody tego są do kompleksu wchodzić w szczegóły na temat.

W przeważającej części Polacy są przyjaźni z Żydami i ich drogo zapłacił za niego w całej historii.

Dlatego to cytat z za wulgarny raper Eminem żydowskiej.

Pomimo faktu, że Slim Shady Hates Polska o ile wiem, wciąż ma wielu fanów w Polsce.

Chodzi mi o to Polska musi przemyśleć swoją miłość do wszystkiego, co amerykańskie i żydowskie. Polska musi być dla Polaków!

Sprzeciwiać obronę system rakiet TERAZ!

Dlaczego sprzeciwiać tarczy antyrakietowej będąc w Polsce? Polska ma długą historię tragicznej wojny z Rosją. To był słowiański brat przeciwko bratu słowiańskiego przez długi czas. To jest czas dla Polska zacząć myśleć o zjednoczeniu z ich słowiańskich rosyjskich braci. Nie zapominaj, że to komunistyczne Rosjan, którzy wymordowali Polaków w Katyniu i tak ludzie, którzy dali rozkaz do przeprowadzenia zbrodni katyńskiej byli Żydami. W rzeczywistości większość, jeśli nie wszystkie z wysokich oficerów bolszewików były prawie wyłącznie Żydzi. Komisarze, którzy rządzili gułagów w Rosji, którzy w drodze przeprowadzonego największych masowych mordów w historii ludzkości byli Żydami. A przy okazji ich krewni ich potomstwo nieznacznie zmieniła swoje imiona i posiadają jedne z najwyższych stanowisk w rządzie nas dzisiaj. Na przykład, rodzina Kaganovitch posiada silne pozycje w rządzie nam tzw Neokonserwatyści którzy kontrolują i kierują polityki zagranicznej w USA były trockista Żydów? Teraz prowadzony znacznie Partii Republikańskiej. Zobacz arcykapłanem wojny przez Michael Collins Piper.

Siły alianckie, Sowieci, Waszyngton, brytyjska inteligencja i Żydzi New York chciał zatuszować morderstwo nielegalnej polskiej inteligencji. To było w rzeczywistości Niemców, którzy poinformowani o tym polską. Tak, to prawda hitlerowskiej poinformował Polacy o Katyniu.

Narracja dotyczące II wojny światowej w Polsce jest to. Niemcy zaatakowały Polskę, a Polacy byli tak słabi i głupi zaatakowali niemieckie czołgi z końmi. W II wojnie światowej Polska była obszarem, w którym Żydzi zginęli w obozach koncentracyjnych Auschwitz. Że jest ono inne niż że Polska nie ma żadnego znaczenia dla łonowej umysłu. Polacy nie Gentile zmarł zaledwie Żydów zginęło w obozach. Polacy zginęli podczas walk „miły” nie w obozach dla obłąkanych.

Większość społeczeństwa Ameryki widział Lista Schindlera czy pianista jeśli nawet tego. Wiedzą Niemcy zaatakowały Polskę wiele nie wiem żydowski kontrolowane Rosja najechała Polskę.

Powiedziano nam, że kilka dobrych Polacy pomagali Żydom, ale większość ludzi źli Polacy antysemici i nie pomogło.

Jesteśmy rzadko powiedział Żydzi powitał radzieckich troopes i NKWD z otwartymi ramionami, gdy weszli do Polski

W rzeczywistości brudne Polacy zabijali Żydów, a także Żydów będzie teraz powiedzieć osobiście „Polski są gorsze niż Niemców”. Ponieważ już wyciśnięty Niemcy miliardy?

Polacy są gorsi oni zamordowani Jedwabnem Żydom nieznaną wieś w Polsce.

„1600 Żydów mieszkało w Jedwabnem, gdy wybuchła wojna się . Siedem przeżyło tylko. Oni ukryli się w domu w polskiej kobiety, Wyrzykowska, która mieszkała w pobliżu miasta. … Grali na akordeonie i klarnecie aby zagłuszyć krzyki żydowski … najokrutniejszych pogromów, stosując straszliwe tortury i spalone przez Żydów w A stodoła”

Polski zostały oskarżone przez potężne figury mediów i środowisk akademickich zabijania Żydów w Jedwabe Polsce. „Grali akordeonie i klarnecie zagłuszyć krzyki? Czy to w ogóle możliwe? Nie jest to w scenie z filmu Patriota ? Polscy mieszkańcy mogli się stać, aby spalić dom? Czy biedny polski rolnik grać na klarnecie?

Jest to część długiej listy zarzutów oznaczało uzyskanie reparacji pieniądze z Polski. Polska, który zrobił wiele walk z Niemcami w II wojnie światowej. Znowu kolejna walka między goje europejskie Brat przeciwko bratu wszystkich zabić się nawzajem.

Nie jest przesadą powiedzieć, że kontrola nad żydowski Polsce jest gorsza niż w USA. Być może nawet gorzej niż w Kanadzie.

Doprowadziło to do życia politycznego w Polsce koszmar.

Jak donosi profesor Michel E Jones Polacy nienawidzą gejów tak protestowali gej paradę spalenie pro-gejowski pływaka, ale potem okazało się wokół zaatakowali ambasady rosyjskiej .

Polskie oddziały zostały wykorzystane jako mięsień przeciwko separatystycznej prorosyjskiej w brata Ukraina Ponownie słowiańskiej przeciwko bratu słowiańskiego.

Polscy pracownicy wbudowane zbiorniki na Saddam Husajn i Polaków i pracowników Polskiego Ameryki pracowała w Iranie na ich złożonych systemów wiertniczych faktycznie miał dobre stosunki.

Polskie są teraz sławny lub niesławny dla ich protestu przeciw migrującego i zaczerpnąć kredyt na ten cel w futbol chuligan l świecie.

Ale bądźmy targami Polski pod kontrolą żydowską Wysłano dużo żołnierzy do walki w krajach muzułmańskich dla Ameryki i Izraela.

Polacy będą podekscytowani uwagi oni uzyskać od USA.Ćwiczenia NATO i sprzedaży F16. szturmować headlines.But niektórzy Polacy sobie sprawę, że walka z Rosją będzie się im porwać.

Przystojni wojska amerykańskie kręcących się po Warszawie.Czy dać STD do polskich kobiet, podobnie jak w Niemczech?Spójrz na to, co działo się w Okinawa w Japonii? Imperium jest kosztowne i świat rozwija się dosyć.

Ale jest ciemniejsza strona.

Rosja będzie zmuszona do wykupienia wyśmiewa „system obrony przeciwrakietowej”. Nazwać to, co tak naprawdę jest broń na granicy Rosji dokonującej niedźwiedź zły.

Wysoki system obrony przeciwrakietowej tech, który ma chronić nas od pocisków wystrzelonych przez Iran?

Rzetelne i środek polityczny z imigrantów uciekających z miejsca jak wojny rozdarty Syria będzie lepiej. Muzułmanie w rzeczywistości może być bardziej konserwatywnych katolików polskich. Zamiast Polacy pozwoli NATO i żołnierze zaczną gwałcić Polek podobnie jak dzieje się w Japonii? Nie będzie kłopotów. Pod bardziej żydowski / NATO okupacja Polska będzie widać jeszcze szybszą erozję jej moralności więcej pornografii więcej leków bardziej prostytucji. Który już zrobił wiele szkód w Polsce od „upadku komunizmu” krajów takich jak Polska nawet Syria pozwolić Imperium ludziom tortur w ramach tajnych programów „trybie nadzwyczajnym”. Jest to błąd odtworzyć go prosto chronić swoje stany Narodów i uniknąć gry z imperium.

Dla większości Polaków są chwalone za ich nienawidzili muzułmanów ale condemened jako antysemitów, gdy są krytyczni wobec Żydów.

W Należy również zauważyć, że w ekstremalnych globalizacji i Polaków żydowski energetycznych pieniądze uciekają z Polski i zalać Wielka Brytania i Irlandia pissing je i tak dalej jesteśmy wszystkie szczury walczą o euro.

Polska pod kontrolą Żydowskiej objęła UE i NATO, a teraz widziane przez system obrony przeciwrakietowej. Które prędzej czy później zmierzyć ich przeciwko potężnej rosyjskiej wojskowych. Tam ponownie Zgadzam się z rosyjskim Blogger „The Saker na ten jeden. NATO jest przereklamowane uszkodzony i papierowym tygrysem nie pasuje do jednolitego bojowego ducha armii rosyjskiej.

Polska będzie przestrzegać jej mistrzów NATO UE i niech „tarcza antyrakietowa” być zainstalowane. W tym celu będzie ona odgrywać cenę.

Czy polscy katolicy będą zwariować gdy ISIS morduje kto kiedykolwiek będzie papież w tym czasie? Ale to już inna historia.

Jako członek organów UE i NATO Polska stała się bronią Nowego Porządku Świata.

CIA / Mossad think tank Strategic Forecasting został pompowanie Polskę jako następnej wielkiej władzy w Europie. Jakie bzdury!

Jeśli było to zapasach nie ma problemu, ale zostały do czynienia z bronią jądrową. Żydzi i ich amerykańskie przednie-men w Prognoz Strategicznych, Inc. – lepiej znany jako Stratfor chciałby nic lepszego następnie zobaczyć Polska i Rosja walczą na śmierć i życie.

Strator na drodze znajduje się w Austin w Teksasie. Są tacy, którzy mówią, że szef rozmawia Alex Jones jest podłączone do nich. Ma sens.

W każdym razie walka z Rosją jest samobójstwo. Wysoki ranking brytyjski urzędnik Wojskowy nawet przyznał: „Jesteśmy nie pasuje do Rosji”.

Syjonistyczny kontrolowane media będą nadal chwalić jak USA ze swojej płci przyjazny LGBT wypełnionej wojsko może pokonać zło Putin.

Zastanawiam się.

Na zakończenie Polaków i Rumunia muszą zrobić co w ich mocy, aby pozbyć się tzw tarczy antyrakietowej. Zanim będzie za późno!

Bo jeśli Polska i Rumunia nie pozbyć się systemu rakietowego. Rosjanie zrobi to za nich.